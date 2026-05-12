元タレントの木下優樹菜さん（38）が9日、Instagramを更新。早起きして作ったお弁当や、恋人や娘たちとピクニックしている様子を公開し、注目を集めている。

【映像】木下優樹菜さんと恋人のベッドでの姿やピクニックの様子

13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介し、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿も披露している。

恋人と娘2人とお弁当持参でピクニック

9日に更新したInstagramでは、「急きょ予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで早起きしたかいがあるくらいみんな喜んで食べてた」とコメントし、莉々菜さん、茉叶菜さん、三幸さんとピクニックを楽しんでいる様子や、玉子焼き・きんぴらごぼう・から揚げなどを大きな容器に入れた“行楽弁当”も公開。

この投稿には、「家族でピクニック楽しそう」「自慢のママすぎる」「お弁当 美味しそう！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）