◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がジャイアンツで力投をみせました。

今季7度目の先発登板で2勝目を狙う佐々木投手は、初回はいきなりレフトのテオスカー・ヘルナンデス選手がスライディングキャッチ。バックの好守備もあり初回3人で終えます。

2回は先頭のラファエル・ディバース選手に変化球をとらえられ、右中間スタンドへソロホームランを献上。これで6試合連続被弾となりました。

さらに続く打者にも安打を浴びましたが、そこから150キロ中盤のストレートにスプリットやスライダーを織り交ぜ、3者連続三振。追加点は許しません。

3回は先頭打者に四球を与え、さらに安打や死球で1アウト満塁のピンチ。前の打席でホームランを打たれたディバース選手を迎えましたが、低めの変化球で浅いライトフライ。続く5番のエリオト・ラモス選手をサードゴロで窮地を切り抜けます。

粘り強く投球を続けると、4回にはフレディ・フリーマン選手から4連打で同点。さらに併殺の間に1点を勝ち越しました。

援護を受けた佐々木投手は、味方の得点直後のイニングをきっちり3者凡退。テンポよく7者連続アウトとなります。

ところが6回、ケーシー・シュミット選手、ディバース選手に連打でノーアウト2、3塁とされると、ラモス選手には追い込んでから甘く入ったスプリットをはじき返され、三塁線を破る2点タイムリー二塁打。逆転を許したところで降板となりました。あとを受けたブレーク・トライネン投手が無失点リリーフをみせました。

佐々木投手は5回0/3を投げ、6安打、5奪三振、2四死球、3失点の内容。球数は91球、最速は99.5マイル＝約160.1キロを記録しました。