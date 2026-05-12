ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ、橘ケンチ、ＴＥＴＳＵＹＡが１２日、都内で行われたアパレルブランド・ＷＯＲＫＭＡＮの「ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥ ファンウェア新ＣＭ発表会」に登場した。

新商品を、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「今年の夏は例年以上に暑くなるという話もあるので、大活躍してくれるんじゃないか」、ＴＥＴＳＵＹＡは「風の流れ方が絶妙」とアピール。

ＣＭについて、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「ＥＸＩＬＥといえば若干暑苦しいイメージ」というが、「涼しげでクールで爽やかなＣＭに仕上がった」と自信をのぞかせた。

そんな中、撮影で印象的だったことがあるという。「チャックを閉めるシーンを寝そべって撮った。その時、股間のあたりからカメラが迫ってきて複雑な気持ちだった」といい、「かっこいい画には仕上がってるけど、メイキングは見せられない」とはにかんだ。

また、ＣＭの楽曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ．松本孝弘」で、Ｂ釻ｚの松本とコラボ。橘は「僕らも思う存分躍らせていただいた。ＭＶみたいな、かっこいいシーンになった」とにっこり。

ＴＡＫＡＨＩＲＯは、昨年、知り合いの還暦パーティーで松本と会ったという。「それまで共演したことはあったけど、ちゃんとご挨拶したのは始めてだった。こんなに早くコラボレーションという形でご一緒できるとは」と喜んだ。