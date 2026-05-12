【ZARAのグリーン】がセンス別格！ 大人でも挑戦しやすい「カラーアイテム」

「カラーアイテムは気になるけど、派手に見えそうで挑戦しづらい……」そんな大人の女性にこそおすすめしたいのがグリーン。トレンドのブラウンやベージュとの相性がよく、ビビッドな色合いでも洗練された雰囲気をまとえるアイテムです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から気になるアイテムをピックアップ。大人女性のコーデを一気にこなれた印象に仕上げられるかも。

派手見えしない絶妙なトーン

【ZARA】「SHRT DRSS 16」\17,990（税込）

コーデの主役になるグリーンのシャツドレス。カシュクール風のデザインやタックによるメリハリのあるシルエットなど、さりげなく女性らしさが漂う一枚です。鮮やかすぎないトーンだから、顔映りを明るく見せつつも派手見えを回避できそう。1枚でコーデが完成するので、コーデ組みの時短にも◎

合わせるだけでこなれる！ コーデを格上げする主役カラー

【ZARA】「VRSZE PL KNT 16」\10,990（税込）

ややざっくりとした編地で、こなれた印象に仕上がるグリーンのポロセーター。ネック部分が深めに開いているので、キャミソールやTシャツのほか、キャミワンピなどを合わせるのもおすすめ。1枚で幅広いレイヤードコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。