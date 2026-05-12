２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、１１日放送のＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（月曜・午後８時５５分）に出演。木原がこれまで言えなかった三浦への不満を明かした。

カナダを拠点に練習を重ねてきたりくりゅうペア。宿舎から練習場まで車で６時間かかったという。しかし三浦は運転免許を持っていないため、常に木原が運転手に。そこで「（三浦が）途中眠くなっちゃうのは仕方ないと思うんですけど、最初から助手席のシートを倒して『夕日がまぶしいから』ってサングラスつけて、それで寝ちゃうんですよ」と普段の様子を明かした。

さらに「起きた後に『寝るかと思った？』って。最初から倒してるやん！って」とぶっちゃけると、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのメンバーら共演者は手をたたいて大ウケ。進行役のタレント・陣内智則が「りゅうさんは６時間も運転しているわけですもんね」と同情。しかし三浦は「違う！６時間の運転の時は頑張って起きようとしてます」と反論した。

これにミセスの大森元貴は「いやいやいや！なんの弁明にもなってない！」と指摘。木原も「せめて５分は頑張ってくれ」と本音をもらし、スタジオを爆笑させていた。