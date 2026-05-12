俳優のいしだ壱成（51）が12日までに自身のインスタグラムを更新。51年前の父で俳優の石田純一（72）と母の姿を公開した。

「Happy Mother’s Day」と書き出し「昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました」とつづった壱成。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました 愛してるよ、ママ」と記した。

「写真は僕がお腹にいる頃の貴重な一枚」と51年前の両親の写真をアップ。石田は長髪でアイドルのようないで立ち。

さらには「それと、赤ちゃんの頃に母と祖母と芝公園にある東京プリンスホテルのプールで撮った一枚。あとは、オーストラリアへ留学中の一枚」と自身の幼少期などデビュー前の思い出の写真を公開した。

この投稿に、ファンからは「最高にカッコ良すぎるお父様&壱成さん」「よい写真」「素敵な写真すぎて……」「お父様カッコいい」「やはりイケメンですね」「めっちゃ赤ちゃんの頃が理太郎くんそっくり」などの声が寄せられている。

壱成は、純一が学生結婚した相手との間に誕生。純一のコンサートを訪れていた時にテレビ番組のプロデューサーの目に止まり92年に俳優デビューした。