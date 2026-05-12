ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。

ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）は球団を通じて「今回は、ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです。３選手それぞれの活躍を楽しみにしています」などとコメントした。

ソフトバンクはＤｅＮＡで今季２８試合に出場した山本を獲得。前カードの阪神３連戦でも３戦とも出場し、うち２試合でスタメンマスクをかぶった正捕手だ。城島ＣＢＯは「山本選手はプレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとしては、注目していた選手のひとりでした。野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」と説明した。

ＤｅＮＡへ移籍する２選手については「尾形投手は、ご存じのとおり１軍で通用するスピードボールを持つ選手。セ・リーグでも十分に活躍してくれるでしょう。井上選手は、ドラフト１位で入団しながらもここまで思うような活躍ができていませんが、環境が変わることでその高いポテンシャルが引き出されることを期待しています」とコメントした。