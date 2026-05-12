◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発。６回途中３失点で降板し、勝敗はつかなかった。

中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドだったが２回先頭のディバースに右越え先制ソロを被弾した。直球を５球続けた後のスプリットを打たれて６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。

３回は先頭のロドリゲスに微妙な判定で四球。１死から安打と死球で満塁のピンチを招いた。２回に先制弾を打たれたディバースとの対戦となり、浅い右飛に仕留めて２死。続くラモスを三ゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた。

４回はこの試合初の３者凡退。２−１と逆転してもらって迎えた５回も３人で退けた。３登板連続で５イニングをクリアしたが６回、無死二、三塁でラモスに左翼線へ逆転２点二塁打を打たれ、降板となった。

無死二塁から登板した２番手トライネンが追加点を許さず、さらなる失点は免れた。

佐々木は５回０／３で６安打３失点１四球１死球５奪三振。防御率は５・８８になった。９１球を投げて６０球がストライクだった。その裏の先頭マンシーが左越え同点１１号を放ち、佐々木の敗戦が消えた。

地元局ＳＮＬＡは試合前に、１〜２回と３回以降で急激に悪化するスタッツを比較し紹介した。防御率は２回まで０・７５、３回以降は９・７２。ＷＨＩＰ（１イニングあたりの出塁）も１・０８から２・１０に倍増。得点圏に走者を背負った場合、２回までは被安打ゼロ。３回以降は被打率４割７分４厘に達するというデータを挙げ、中盤以後の投球が課題と指摘していた。

佐々木は前回２日（同３日）の敵地・カージナルス戦では、メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）を喫していた。