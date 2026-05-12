◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦の前に、敵軍ジャイアンツのユニホームを着た子供たちに“神対応”を行った。

この日、大谷は２日後の登板に向けてブルペンで計２３球を投げ込んだ後に、今月４日以来となる屋外フリー打撃を実施。計５２スイングで、推定１６０メートルの場外弾を含む１７発だった。「１番・ＤＨ」で先発出場する一戦を前に大忙しの二刀流調整となった。それでも、打撃練習を終えると、向かった先は「ショウヘイ！」と練習前に連呼していた子供たちの元。練習中の真剣モードから一転、穏やかな表情で「写真を撮ろうか！」と歩み寄り、優しい笑みを浮かべながら記念写真に収まった。

これには子供たちも「すごくうれしい！ 一緒に写真が撮れたし、ショウヘイはメジャーの歴史で最高の選手だよ」と歓喜。今日はどちらを応援するか問われると、「どっちも応援する！」「やっぱり、ジャイアンツだよ！」と大興奮だった。また、子供の１人は、ジャイアンツの遊撃として計４度のゴールドグラブ賞に輝いた守備職人クロフォードのおいっ子だといい、「絶対にドジャースを応援する！ ごめんね、ブランドン・クロフォード（笑）」と、冗談交じりに無邪気な笑顔を見せた。