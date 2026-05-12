国産生牡蠣の栄養を凝縮した健康補助食品「牡蠣源」が新発売
タキザワ漢方廠は5月7日、国内産の新鮮な生牡蠣から抽出した高濃度なエキスを配合した健康補助食品「牡蠣源(かきげん)」を、全国の取引薬局・薬店にて発売した。
牡蠣源
同商品は日本国内で育った牡蠣を100%使用しており、10粒中に2,000mgという高品質な牡蠣肉エキス末を配合。処方全体におけるエキス末の割合は80%に達しており、生牡蠣の風味や栄養素を損なわないよう抽出された高濃度な仕上がりとした。
牡蠣に多く含まれる「グリコーゲン」「タウリン」「亜鉛」といった注目の成分が、現代人の健康を多角的にサポートする。「海のミルク」とも称される牡蠣の豊富な栄養素を、手軽に摂取できるサプリメントとして提供する。
1粒を250mgの小粒サイズに設計し、表面をセラックコーティングすることで特有のにおいを抑制した。これにより、サプリメントの摂取が苦手な人でも飲みやすく、日常の習慣として取り入れやすい仕様となっている。1日の目安量は5〜10粒で、個々の体調や生活リズムに合わせて調整が可能。参考価格は1万368円。
牡蠣源
同商品は日本国内で育った牡蠣を100%使用しており、10粒中に2,000mgという高品質な牡蠣肉エキス末を配合。処方全体におけるエキス末の割合は80%に達しており、生牡蠣の風味や栄養素を損なわないよう抽出された高濃度な仕上がりとした。
1粒を250mgの小粒サイズに設計し、表面をセラックコーティングすることで特有のにおいを抑制した。これにより、サプリメントの摂取が苦手な人でも飲みやすく、日常の習慣として取り入れやすい仕様となっている。1日の目安量は5〜10粒で、個々の体調や生活リズムに合わせて調整が可能。参考価格は1万368円。