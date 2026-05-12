広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、美ボディぴったりユニフォームからウエストチラリ「着こなしが神」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月11日、自身のInstagramを更新。タイトなユニフォームを合わせた姿を公開し、話題となっている。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「異次元のスタイル」美ウエストのぞくタイトユニフォーム姿
渡辺は音楽にあわせてリズミカルに踊る姿を動画で投稿。ボディラインが際立つタイトな黄色いサッカーブラジル代表のサッカーユニフォームとデニムを合わせ、引き締まったウエストがチラリとのぞくスタイルとなっている。
この投稿には「ブラジルのユニフォーム可愛い」「着こなしが神」「圧倒的美」「フルバング似合ってる」「ドキッとした」「美しさが優勝」「ビジュ最高」「異次元のスタイル」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「異次元のスタイル」美ウエストのぞくタイトユニフォーム姿
◆渡辺リサ、ボディライン際立つサッカーユニフォーム姿公開
渡辺は音楽にあわせてリズミカルに踊る姿を動画で投稿。ボディラインが際立つタイトな黄色いサッカーブラジル代表のサッカーユニフォームとデニムを合わせ、引き締まったウエストがチラリとのぞくスタイルとなっている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿には「ブラジルのユニフォーム可愛い」「着こなしが神」「圧倒的美」「フルバング似合ってる」「ドキッとした」「美しさが優勝」「ビジュ最高」「異次元のスタイル」などとコメントが寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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