【HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）】 2026年秋 発売予定 価格：未定 【HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）】 発売日・価格：未定 【VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女】 発売日・価格：未定

「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」

BANDAI SPIRITSやメガハウスは、プラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」と「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」、アクションフィギュア「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」の商品化決定を発表した。

本製品は、2026年11月20日より公開予定の映画「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するデザートカラーのスコープドッグを、BANDAI SPIRITSのプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」や、アクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」、メガハウスのプラモデルシリーズ「VA-KIT PLATOON」で、それぞれ商品化するもの。

今回「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」の公式サイトや、BANDAI SPIRITSとメガハウスの公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて試作品の展示を予定している。

なお「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」に関しては、2026年秋に発売を予定している。

「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」

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