「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するスコープドッグが「HG」「HI-METAL R」「VA-KIT PLATOON」で商品化！「静岡ホビーショー」にて展示予定
「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」
BANDAI SPIRITSやメガハウスは、プラモデル「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」と「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」、アクションフィギュア「HI-METAL R スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」の商品化決定を発表した。
本製品は、2026年11月20日より公開予定の映画「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」に登場するデザートカラーのスコープドッグを、BANDAI SPIRITSのプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」や、アクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」、メガハウスのプラモデルシリーズ「VA-KIT PLATOON」で、それぞれ商品化するもの。
今回「装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」の公式サイトや、BANDAI SPIRITSとメガハウスの公式Xアカウントにて本製品の商品化決定を発表しており、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて試作品の展示を予定している。
なお「HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー]（仮）」に関しては、2026年秋に発売を予定している。
「VA-KIT PLATOON 装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女」
／- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 12, 2026
発売決定！
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最新作『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女(@votoms_gh)』に登場のスコープドッグが早くもHGにて立体化！
HG スコープドッグ 灰色の魔女[デザートカラー] (仮)
2026年秋発売決定！
今後の続報をお楽しみに！#装甲騎兵ボトムズ #ボトムズGH #votoms #プラモデル pic.twitter.com/qQ0XHs8UOj
【企画発表！】- メガハウス_メガホビ (@mega_hobby) May 12, 2026
メガハウスの組み立てフィギュア
ヴァリアブルアクションキット(VAKIT)より、
新シリーズ「VA KIT PRATOON」が登場！
シリーズ第1弾を飾るのは
『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』！！
詳細は5月13日(水)開催 #静岡ホビーショー にて発表！https://t.co/nLQ0LZ06UX#装甲騎兵ボトムズ… pic.twitter.com/CbwQU1cDzE
(C)サンライズ