EXILEのTAKAHIRO（41）が12日、都内で作業着ブランド「ワークマン」の新CM発表会に出席した。同CMで使用されている「B’z」の松本孝弘（65）とのコラボ曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」の秘話を明かした。

同曲は楽曲プロジェクト「24karats」シリーズの第5弾。グループのデビュー25周年のタイミングで、コラボが実現。3月30日に配信リリースされ、先月21、22日に行われた3年4カ月ぶりの東京ドーム公演に松本がゲスト出演し、コラボ曲を初披露していた。

TAKAHIROはコラボ実現前の昨年末に知り合いの還暦パーティーで松本に会っていたといい、「これまで音楽番組などでお会いはしていたのですが、ちゃんとごあいさつさせていただくのはその時が初めてでした」と明かした。

パーティーでは歌唱パフォーマンスを行った後に着席すると「右隣が松本さんで、左隣がGLAYのTAKUROさんで、どんな席なんだと思った。歌唱より緊張した」と、奇しくもコラボ曲を出したことのある2人との組み合わせとなった。会の終わりには松本に対して「機会があったら一緒にやりたいですと伝えていたので、まさかこんなに早く実現するとは…。言ってみるものですね」と振り返った。