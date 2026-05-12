辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、ファストフードを爆食する姿を披露！ 「おなかいっぱいたべました」
インフルエンサーの希空さんは5月11日、自身のInstagramを更新。ファストフードを爆食する姿を披露しました。
【写真】ファストフードを爆食する希空
この投稿には、記事執筆時点の12日現在で2万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ファストフードを爆食する希空
大量のジャンクフードを食べる希空さんは「おなかいっぱいたべました」とつづり、2枚のソロショットを投稿。ファストフード店で食事をする姿です。1人で食べたわけではないでしょうが、大量のジャンクフードがテーブルに並んでいます。希空さんと一緒に食べているような気分になれるのも魅力的です。
この投稿には、記事執筆時点の12日現在で2万4000件を超える「いいね！」が寄せられています。
過去投稿もチェック！過去にも食事をする姿を投稿している希空さん。3月6日にはユッケ丼を食べる姿、1月11日には小籠包を食べ歩きする姿を公開しています。食べるのが好きな希空さんの今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)