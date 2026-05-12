【無印良品の新作カレー】青唐辛子のキレが凄い！ 現地に学ぶ「スリランカチキンカレー」が新登場
無印良品から、暑い地域スリランカに学んだ新作カレーが登場。油や小麦粉、砂糖を使わず、素材本来の甘みと焙煎スパイスの力強い香りを生かした、さらりとした口当たりが特長です。
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
▼現地に学ぶ スリランカ ココナッツと青唐辛子のチキンカレー（税込350円）
辛さの目安が「5辛」という刺激的な1杯です。クミンやコリアンダーなどのスパイスを焙煎することで、鶏肉のうまみに負けない力強い香りを引き出しました。濃さの違う2種類のココナッツミルクを使い分けることで、フレッシュな香りと濃厚なコク、そして青唐辛子の爽快なキレを同時に楽しめます。
▼スリランカカレー シリーズのラインナップ
この他にも「豚肉とタマリンドのスパイシーカレー」や「たまごと野菜のクリーミーカレー」など、現地に学んだバリエーションが豊富。ネットストアでは10個以上のまとめ買いで割引価格が適用されるほか、税込5000円以上の購入で配送料無料のサービスも実施中です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのカレー商品
夏こそ食べたい！ 「青唐辛子×ココナッツ」の黄金バランススリランカカレーの魅力は、ココナッツミルクのまろやかさに重なるハーブやスパイスの香り。本作では、日本のかつお節で現地のうまみを再現し、スパイシーな「カレーリーフ」を使用して奥行きのある風味に仕上げています。
辛さの目安が「5辛」という刺激的な1杯です。クミンやコリアンダーなどのスパイスを焙煎することで、鶏肉のうまみに負けない力強い香りを引き出しました。濃さの違う2種類のココナッツミルクを使い分けることで、フレッシュな香りと濃厚なコク、そして青唐辛子の爽快なキレを同時に楽しめます。
ユーザーも絶賛！ 「本格的な辛さとうまみ」レビューでは4.7点と高評価を獲得。青唐辛子の辛さや肉の柔らかさが良いという声が寄せられています。しっかりとした辛さがあるため、辛党の人や暑い夏に食欲を刺激したいときにぴったりの本格カレーです。
▼スリランカカレー シリーズのラインナップ
この他にも「豚肉とタマリンドのスパイシーカレー」や「たまごと野菜のクリーミーカレー」など、現地に学んだバリエーションが豊富。ネットストアでは10個以上のまとめ買いで割引価格が適用されるほか、税込5000円以上の購入で配送料無料のサービスも実施中です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)