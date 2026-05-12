『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』で使用できるamiibo「ミネルゴーレム」が、9月17日に発売されることが発表された。

【画像あり】自由に動かしてポージングが撮れる様子やゲーム内アイテムのデザイン

2026年5月12日で『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の発売から3年を迎えるタイミングでの発表となる。「ミネルゴーレム」のamiiboは腕を動かすことができ、ある程度自由度の高い可動域でグニャグニャと曲げられるため、好みのポーズを作って飾ることもできる。

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』内で「ミネルゴーレム」のamiiboを使うと、冒険に役立つアイテムのほか、特別な「パラセールの生地」が手に入ることがある。この生地は夜になるとパラセールの一部が光る仕様となっている。

予約受付は5月12日よりマイニンテンドーストアなどで開始される。全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも、準備が整い次第、予約受付が順次開始される予定だ。

あわせて、発売中の『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition』に関する情報も発表された。「Nintendo Switch 2 Edition」では、より高精細でなめらかな表現で遊べるほか、ローディング時間の短縮、スマートフォンのゲーム連携サービス『ZELDA NOTES』の利用が可能となっている。『ZELDA NOTES』の機能「使ってamiibo」では、ゲーム内で使用したamiiboが記録されるが、新しいamiibo「ミネルゴーレム」にも対応予定となっている。

また、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に登場するキャラクター「ミネル」は、Nintendo Switch 2ソフト『ゼルダ無双 封印戦記』にも登場する。『ゼルダ無双 封印戦記』は、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の世界で太古に起きた「封印戦争」を描いたタイトルで、ミネルを紹介する映像も公開されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）