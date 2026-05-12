歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとともに過ごした最近の画像を多数公開しました。



【写真を見る】【 市川團十郎 】最近の子どもたちの写真を多数公開 ファン反響「勸玄くん、麻央ママにそっくり」「素敵に成長されてて感動」



團十郎さんは、夜の芝公園で、旧台徳院霊廟惣門やライトアップされた東京タワーをバックに、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが、2ショットでVサインをした画像を添えて「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です。」と綴りました。





投稿された画像の中には、子どもとつないだ手をクローズアップした画像もあり印象的です。







ハッシュタグには、「#成長 #日常」と綴られ、團十郎さんが子どもたちの成長を温かく見守る様子が伝わってきます。





團十郎さんはこの前日にも長男の勸玄（市川新之助）さんが、夜の芝公園で元気にポーズをとる画像を複数投稿。







「暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？」と記していました。







こうした投稿を見た人たちからは「素敵に成長されてて感動」「2人とも大きくなられましたね」「勸玄くん、麻央ママにそっくり」「これから楽しみです」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】