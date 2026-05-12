お笑いコンビ・ロッチが１２日、都内で、渋谷を舞台に繰り広げられる大型イベント「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」（７月１１、１２日。ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ、代々木公園など）の発表会に出席した。

同イベントは、渋谷を代表するライブハウスや複合施設でエンターテインメント、食、ファッションを体感できるイベント。日本音楽事業者協会が総力を結集し、数多くのタレントが出演する。ロッチは、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで開催される「ＪＡＭＥ 渋笑」に出演する。

Ｍ−１グランプリやキングオブコントの歴代王者たちが集結する豪華なお笑いライブ。中岡創一（４８）は見どころを聞かれて「スピードワゴンが久しぶりに間近でネタを見られるので、僕自身は楽しみにしています」と回答。小沢は３月に芸能活動の再開を報告していたが、コカドケンタロウ（４７）は「小沢さんが休んでいる時に焼き肉に連れて行っていただいた。なぜか仕事をやっていない小沢さんにおごっていただいた」と裏話を明かし、「スピードワゴンさんの漫才が楽しみ」と期待を寄せた。