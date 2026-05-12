◆米大リーグ ブルージェイズ５―８レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズ・センター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、０―５の２回先頭で迎えた第１打席に、球宴出場右腕ラスムッセンから左前打を放ち、渡米後最長となる連続試合安打を１０に更新。連続試合出塁を１２に伸ばすなど、４打数１安打１得点２三振。打率は２割４分８厘となった。

先発ガウスマンが４回に史上９０人目となる通算２０００奪三振を達成したが、４回２／３を投げて１０被安打７失点（６自責）と振るわず、チームは地区首位レイズに４連敗を喫した。

岡本のバットがまた快音を奏でた。５点差を追う２回。５日の敵地での初対戦ではラスムッセンの直球を右中間スタンドに叩き込んだ（１０号ソロ）。再戦となったこの日は、外角への９５マイル（１３９キロ）のスイーパーを左前に運んだ。

これで５月は全試合で安打を記録。渡米後最長となる１０試合連続安打で１２試合連続出塁を記録し、突破口を開くと、バーショの左前打などで２死一、三塁とし、ヒメネスが右翼へ４号３ランを放った。反撃ムードが高まる中、４回には先発ガウスマンが通算２０００奪三振を記録し、本拠地はスタンディングオベーションで盛り上がったが、レイズも着実に追加点を重ね、４日から敵地３連戦でスイープされた相手に今季４連敗となった。

節目の２０００奪三振を白星で飾ることができなかったが、ガウスマンは「偉大な投手と並んだことは光栄なこと。味方の守備にはいつも自信をもらっている。カズも三塁で素晴らしい活躍をしている」と、７回にディアスの緩いゴロを軽快にさばいた岡本の守備にも言及した。

岡本は試合後、トレーニング・ルームに直行して調整。５月全試合でヒットを重ねる岡本のバットに、連敗阻止を託したい。