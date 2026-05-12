◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発した。

中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドは、２回先頭のディバースに右越え先制ソロを被弾した。直球を５球続けた後のスプリットを打たれて６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。

３回は先頭のロドリゲスに微妙な判定で四球。１死から安打と死球で満塁のピンチを招いた。２回に先制弾を打たれたディバースとの対戦となり、浅い右飛に仕留めて２死。続くラモスを三ゴロに打ち取り、無失点で切り抜けた。

４回はこの試合初の３者凡退。逆転してもらって迎えた５回も３人で退けた。３登板連続で５イニングをクリアし、２登板ぶり２勝目の権利を手にしたが、６回に２失点で逆転を許した。その裏に味方が追いつき黒星は消えたが、２勝目はならなかった。

地元局ＳＮＬＡは試合前に１〜２回と３回以降で急激に悪化するスタッツを比較し、紹介した。防御率は２回まで０・７５、３回以降９・７２。ＷＨＩＰ（１イニングあたりの出塁）も１・０８から２・１０に倍増。得点圏に走者を背負った場合、２回までは被安打ゼロ。３回以降は被打率４割７分４厘に達するというデータとともに、中盤以後の投球が課題と指摘していた。

佐々木は前回２日（同３日）の敵地・カージナルス戦では、メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）を喫していた。