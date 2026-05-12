気恥ずかしい褒め言葉は疑問形に。魔法の変換術で人間関係がもっと円滑になる習慣とは

初対面やまだ距離のある人との会話。気持ちをうまく伝えられなかったり、話が続かなかったり……コミュニケーションに不安をおぼえることもありますよね。

実は、ちょっとした言葉選びや話し方の工夫で、相手への印象は変わるもの。今回は、会話力をアップさせるコツを、DJの秀島史香さんに教えていただきました。

「。」を増やせば、わかりやすさが増す

「〜で、〜だから」と「、」でつなぐ話は、着地点が見えず聞く側を疲れさせます。一文を短く切り、「。」を増やすことを意識しましょう。短く言い切るだけで、あなたの話は驚くほど明快に、相手に伝わりやすくなります。

ほめるのが照れくさいなら、「疑問形」にする

良好な関係を築く「ほめる」習慣。気恥ずかしければ言葉を疑問形に変換してみましょう。「おしゃれですね」を「人からおしゃれって言われませんか？」と変えるだけで、不思議と口にしやすく、言葉の真実味も増して伝わります。

別れ際の言葉は「相手へのプレゼント」

別れ際、「楽しかった」「体調気をつけてくださいね」「お話できてよかったです」など感謝やねぎらいの言葉をひと言添えてみてください。最後にかけられた言葉というのは、相手の深いところに届き、温かな余韻を残します。

「。」を増やす、最後にひと言添える--そんな小さな工夫が、コミュニケーションを円滑にしてくれます。できることから取り入れてみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）

教えてくれたのは……秀島史香さん

DJ・ナレーター。慶應義塾大学在学中にラジオDJデビュー。「SHONAN by the Sea」（Fm yokohama）などのラジオ番組のほか、テレビ、映画、CMなどのナレーション、機内放送、美術館音声ガイドや執筆活動と幅広く活躍。著書に『なぜか聴きたくなる人の話し方』（朝日新聞出版）など。