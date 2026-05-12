【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円の大台割れを回避し急反発、202円台で強気形状を維持



先週（5月4日～5月11日）のまとめ

先週のスイスフラン円は、週半ばの急激な「円高ショック」をスイスフランの避難通貨としての強さで吸収し、週末にかけて力強い右肩上がりの推移を見せた。一時的に心理的節目である200円を割り込んだものの、その後の回復は極めて早く、現在は年初来高値圏を伺う非常に強い足取りとなっている。



週初の軟調と歴史的な「一瞬の空白」（5月4日～6日）

週明け、200円台後半で推移していたスイスフラン円は、ゴールデンウィークに伴う流動性低下の中で円の買い戻しに押された。特筆すべきは6日（水）で、他通貨と同様に突如として急落。一時は安値199.01円まで売り込まれ、一瞬にして200円の大台を割り込む場面があった。しかし、この局面での滞空時間は極めて短く、即座に201円台まで反発。この動きが結果的に「底打ち」を強く印象付けることとなった。



201円近辺での均衡と底堅さ（5月7日～8日）

急落後の数日間は、200円台後半から201円台前半での安定した推移が続いた。スイス国内の物価指標が安定していることや、スイス国立銀行（SNB）の利下げを巡る慎重な見方がフランの下支え要因となった。日本当局による追加介入への警戒感から上値は慎重ながらも、下値が12日に向けて着実に切り上がる「理想的な押し目形成」の形となった。



202円台への浮上と強気での週越し（5月11日）

週明け11日（月）、スイスフラン円は一段高の展開となった。先週の戻り高値をクリアに突破すると、NY時間にかけて上昇幅を拡大。一時202.14円を記録し、週間の高値圏で引けた。200円以下の滞在時間を最小限に抑えたことで、市場には「調整完了・上昇再開」のムードが強く漂っている。



テクニカル分析

トレンド： 「上昇チャネルの再突入」。5月6日の安値を「オーバーシュート（行き過ぎ）」と捉えると、全体としては非常に綺麗な右肩上がりのトレンドが継続している。202円を足場として固めることで、次のターゲットへ向かう準備が整っている。



レジスタンス1： 202.50（直近の心理的節目・高値圏）

レジスタンス2： 204.40（4月下旬の急落前高値・最重要目標）

サポート1： 201.50（直近の持ち合い上放れポイント）

サポート2： 199.00（先週安値・最重要支持線）



RSI (14時間足):

11日の上昇により65付近まで上昇。強気圏に位置しているが、70を超えておらず、まだ上昇の余地は十分にある。押し目があれば買いたい勢力が待機していることを示唆している。



MACD:

ゼロラインの上方で明確なゴールデンクロスを継続。ヒストグラムもプラス圏で再び拡大傾向にあり、上昇の勢い（モメンタム）が加速していることを示している。



今後のポイント・見通し

今週は、「202円台の定着」と、中長期的な「204円台への回帰」が焦点となる。



【メインシナリオ】上昇トレンド継続と高値更新

欧州全体の景気回復期待がスイスにも波及し、フランが「安全資産」かつ「底堅い通貨」として買われ続ける場合、203円～204円を目指す展開が濃厚である。日銀の政策修正が緩慢であれば、金利差を意識した円売りがフラン円を一段と押し上げる。



想定レンジ： 201.00 - 204.00



根拠： 199円台での底打ちサイン。主要クロス円の中でもフランの戻りが速く、トレンドが強固であること。



【対抗シナリオ】介入リスクと利益確定の交錯

203円を超える水準では、再び日本当局による牽制が入りやすくなる。また、短期間の上昇による達成感から、201円付近まで押し戻される調整の可能性も排除できない。ただし、その場合も200円を維持できれば強気は継続される。



想定レンジ： 200.00 - 202.50



根拠： 介入警戒感に伴うポジション調整。急騰後の利食い売り。



総評

先週のスイスフラン円は、200円割れの「恐怖」を瞬時に跳ね返したことで、その後の上昇に弾みをつけた。スイスフランの特性である「有事の際の底堅さ」と、継続的な「円安」の地合いが見事に融合した格好である。



今週中に202円台を安定的にキープできれば、4月につけた204円台という歴史的な高水準への再挑戦が現実味を帯びてくる。突発的な円買いリスクには注意を払いつつも、チャートが示す「上昇の意志」に従った取引が報われやすい地合いと言える。



今週の主な予定

スイス

05/12 15:30 生産者輸入価格 （4月） 前回 0.2% （前月比）

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