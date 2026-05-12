プロボクシング三迫ジムは12日までに、WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（30＝三迫）が5月23日（日本時間24日）にエジプト・ギザのピラミッド前の特設会場で7度目の防衛戦に臨むことを発表した。

同級10位マイ・ソリマン（オーストラリア）との対戦に向け、米ロサンゼルスで最終調整中の晝田は所属ジムを通じて「大きな舞台でもやるべきことを一生懸命やるだけなのでしっかり準備して挑みます。必ずKO勝ちしてベルトを持って日本に帰ります！」とコメントした。

晝田は昨年5月の防衛戦で大差判定勝ちし、米老舗専門誌「ザ・リング」の同級認定チャンピオンベルトを日本女子で初めて獲得。今年1月には同誌の25年度女子年間最優秀選手に選出された。

「ギザの栄光」と銘打たれてピラミッド前の特設会場で行われる同興行では、WBA＆WBC＆IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ、24勝15KO）がキックボクサーのリコ・バーホーベン（36＝オランダ）を相手にWBC王座の防衛戦を行う。エジプト初開催のタイトルマッチはDAZNがライブ配信する。