ハライチ岩井、テレビ番組の“予定調和演出”に本音爆発！「つまらなくしている原因だと思う」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月11日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチの岩井勇気が登場。テレビ業界の“ある演出”に対して本音をぶちまけた。

【映像】ハライチ岩井がテレビの演出に思うことを吐き出し！

今回はゲストの岩井が、“毒出しノート”と称してさまざまな本音を暴露。

そのなかで岩井は、テレビ番組で出演者に散々文句を言わせたあとにMCが「文句言ってるけど本当は好きなんだよな？」というようなフォローを入れてくる演出に対し、「あの予定調和がテレビをつまらなくしている原因だと思う」とバッサリ切り捨てた。

岩井は「性格の悪い人間としてずっとイジってたのに、可愛げを求めてくるのって辻褄が合わない」と熱弁。MC2人も「たしかに」「そうっすね」とこの意見に同調していた。

さらに岩井は、“テレビ演出への毒”として「テレビはすぐ音楽と笑いの融合をさせたがるが、成功しているのを見たことがない。コラボしたアーティストのファンが喜ぶだけで、コラボした芸人のネタは吐くほどつまらない」という本音も吐露。芸人とアイドルなどがコラボしてネタを披露することについて、赤裸々な意見を語っている。