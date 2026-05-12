仙台89ERS、55試合に先発出場の船生誠也が契約合意「目指すところは変わらずCS出場そして優勝」

仙台89ERSは5月12日、船生誠也と2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。

現在32歳の船生は、195センチ90キロの体格を誇るポイントガード兼シューティングガード。アイシンシーホース三河（現シーホース三河）でキャリアを始め、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、富山グラウジーズ、琉球ゴールデンキングス、広島ドラゴンフライズ、サンロッカーズ渋谷を渡り歩いた。仙台には「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」から在籍。レギュラーシーズンは55試合に先発出場し、1試合平均5.3得点2.1リバウンド1.4アシスト1.0スティールを記録した。

船生は公式HPで「来シーズンも仙台でプレーできることを大変嬉しく思います！来シーズンはプレミア初年度ということで色々変化のシーズンになると思います。ただ目指すところは変わらずCS出場そして優勝です。そのためにはみなさんの後押しが必要不可欠です！一試合でも多くアリーナに足を運んで黄援してください！来シーズンもよろしくお願いします！」とコメントした。

なお、仙台は12日時点で渡辺翔太、阿部真冴橙との契約合意を発表している。