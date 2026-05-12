フインガルリンクは5月11日に、UEC Japanとの技術提携によって、ミリ波レーダーを用いた非接触見守りと、AI行動分析を活用したAIスマートコンセント「iSure」とを組み合わせた、家庭向け見守りサービスの提供を開始した。



●カメラを使わず、呼吸・動き・生活行動をAIで見守る



今回、提供が開始された家庭向け見守りサービスでは、ミリ波レーダーで呼吸や動きの異常を検知するとともに、「iSure」が家庭用電気機器の使用状況をリアルタイムで取得して、AIを用いた行動分析を行うことで、離れて暮らす家族の「いつも通り」をそっと見守れる。



見守りにカメラを使用しないので、プライバシーが保たれるほか、設置にあたって工事の必要はなく、コンセントに挿すだけで利用を始められる。



単身で暮らす高齢の家族、在宅療養中の家族、遠方に住む親の見守りといった、日常における小さな変化の把握が可能になり、家族の安心と安全を支えられるようになる。