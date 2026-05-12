ミセス大森元貴の“フレアパンツ”で際立つ美脚シルエットに反響！オーバーサイズの白シャツを合わせた洗練コーデに「脚が細くて綺麗」「スタイル良すぎ案件」「前髪ありのビジュ天才」

【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLEの3ショット／もぐもぐ＆ゲームを楽しむ姿 他

Mrs. GREEN APPLEの公式Xが、5月11日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットを公開し、話題を集めている。

■Mrs. GREEN APPLE、白シャツ×黒パンツのシンプルな装いで登場

公開されたのは、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3ショット。3人とも白シャツに黒のパンツを合わせたシンプルな装いで、統一感のあるスタイルを披露している。

なかでも大森は、前髪を下ろしたヘアスタイルで、白インナーにオーバーサイズの白シャツを羽織り、黒のフレアパンツを合わせたスタイル。ゆったりとしたトップスとすらりとしたパンツのバランスが印象的で、シンプルながら洗練されたシルエットが際立っている。

さらに、別の投稿では「名曲×ミセス」で共演した森山直太朗を囲んだオフショットも公開。ジャージ姿で“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一と並んだオフショットも公開されている。

SNSでは「今日も今日とてビジュが良い」「脚が細くて綺麗」「スタイル良すぎ案件」「脚長っ」「この衣装似合いすぎて大優勝」「美人すぎる」「スタイリング天才」などの声が寄せられている。

■収録後も“もぐもぐ”する姿＆巨大ジェンガを楽しむ姿も