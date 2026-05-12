俳優・有村架純（３３）が１２日、都内で飲料メーカー「伊藤園」の日本茶の未来に向けた取り組みを発表するイベントにタレント・なかやまきんに君（４７）と出席した。

伊藤園のＣＭキャラクターを務める有村は、緑茶のイメージにぴったりの緑一色のノースリーブドレスで登場。お茶の葉「純国産」応援団長を務めるきんに君は有村を見て「きれいなタンクトップを着られていますけど」と見とれながら言うと有村は「一応そうですかね。これはノースリーブです」と突っ込み。きんに君は「袖が無いのは全てタンクトップと言ってしまいます」と笑った。

有村はお茶サポーターとして、３年前に鹿児島の茶農家に行き植樹体験。お茶の葉のようにこの３年で成長した面を聞かれると「３０代を自分なりに楽しめている。２０代と違った風が吹いている感じがして、日々楽しい３０代を過ごさせていただいております」と日々の充実を告白した。

暑さも増してくる今後のドラマや映画の撮影時に注意することについては「毎年の暑さにしびれているのですけど、現場でも熱中症の方がでないように、冷たい『お〜いお茶』だったり差し入れさせていただいたりしてます」と現場では注意しているといい「手持ちのハンド扇風機などで常に体を冷やしたりしています」と対策を明かした。