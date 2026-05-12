ほっと一息つきましょう♡【シャトレーゼ】お茶請けにしたい「和菓子」

【シャトレーゼ】では、和洋のスイーツのバリエーションが豊富。今回は「和菓子」にフォーカスし、季節感あふれる限定商品から定番の一品、さらにはストックしておきたくなる冷凍スイーツまでピックアップしました。気分やシーンに合わせて、お気に入りを見つけて！

濃い緑が印象的！ 季節を感じる和菓子の定番

手摘みした国産よもぎを混ぜ合わせた米粉生地で、北海道産小豆を使った粒餡をサンドした「手摘みよもぎの草餅」。公式サイトには「よもぎの風味をより感じられるよう味のバランスを調整」とあり、こだわりが伝わってきます。

洋のエッセンスを加えた季節限定の冷凍大福

苺餡とホイップクリームを、雪平生地で包んだ「ホイップクリーム大福 苺」。冷凍品なので、食べる4～6時間前に冷蔵庫へ移してじっくり解凍するのがおすすめですが、暑い日は半解凍状態でアイスのように食べても良さそう。@mame48goさんは「甘すぎず、でも満足感はしっかり」「ひんやり & もちもちの幸せを楽しめる」と感想を投稿しています。

食べる分だけ解凍！ 切り離せるパケも魅力

@mame48goさんが「冷凍庫に常備しておきたい優秀スイーツ」と紹介する「自家炊き餡ひとくち黒糖饅頭4個入」。黒糖風味の生地でこし餡を包んだシンプルな一品で、こちらも冷凍品。1個あたり88kcalと低カロリーなので、ダイエット中のご褒美お菓子にもおすすめです。

迷ったら手に取りたい、食べ応えが魅力の和菓子

こんがり焼き目と粒感の残った生地が印象的な「粗搗き大福」は、素材や製法にこだわりが感じられます。米の風味を活かすために粒感を残した国産もち米を使用し、餡は北海道十勝産小豆と名水で丁寧に炊き上げているのだそう。優しい食感や味わいが、心も体も癒してくれるはず。

おもてなしのお菓子を探すなら【シャトレーゼ】を覗いてみて。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N