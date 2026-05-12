中村仁美46歳、息子たちの“お弁当”にネット衝撃「めちゃくちゃ美味しそう」 弁当箱は曲げわっぱ 3児の母
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、12日までにInstagramを更新。手作りお弁当を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】中村仁美46歳、“手作り料理”に絶賛の声 お弁当も「めちゃ美味しそう」（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
今回も、手作りしたお弁当＆おにぎりの写真を披露。長男のお弁当の曲げわっぱの中には、ハンバーグやソーセージが入っている。そして、学校行事でおにぎりを持参することになった次男には、ソーセージの入ったおにぎりを用意した。ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「料理上手で素敵」「勉強になります！」といった声が集まっている。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）
【写真】中村仁美46歳、“手作り料理”に絶賛の声 お弁当も「めちゃ美味しそう」（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
今回も、手作りしたお弁当＆おにぎりの写真を披露。長男のお弁当の曲げわっぱの中には、ハンバーグやソーセージが入っている。そして、学校行事でおにぎりを持参することになった次男には、ソーセージの入ったおにぎりを用意した。ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「料理上手で素敵」「勉強になります！」といった声が集まっている。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）