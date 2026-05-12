サトウキビ由来、腸内発酵100%のイヌリン素材！ フジ日本「Inulina®」

記事ポイント フジ日本株式会社が77年の糖研究から生まれた発酵性食物繊維イヌリンのブランド『Inulina®』をリニューアル“腸内発酵100％”のサトウキビ由来イヌリンを採用し、腸を起点とした健康をサポートリニューアル第一弾商品は2026年6月発売予定、ブランドサイトも同月公開予定 フジ日本株式会社が77年の糖研究から生まれた発酵性食物繊維イヌリンのブランド『Inulina®』をリニューアル“腸内発酵100％”のサトウキビ由来イヌリンを採用し、腸を起点とした健康をサポートリニューアル第一弾商品は2026年6月発売予定、ブランドサイトも同月公開予定

腸内環境を意識した生活、いわゆる「腸活」への関心が高まるなか、砂糖事業から出発したフジ日本が、独自の発酵性食物繊維イヌリンブランドを次世代仕様にリニューアルします。

科学的なアプローチで腸からの健康を支える『Inulina®（イヌリーナ）』が、新たなステージへ踏み出します。

フジ日本「Inulina®」





ブランド名：Inulina®（イヌリーナ）発売元：フジ日本株式会社リニューアル第一弾商品発売予定：2026年6月ブランドサイト公開予定：2026年6月

「ワンダーピンク」を主色に、「ヘルシーグリーン」を添えた新ブランドロゴは、やわらかさの中に芯の強さを宿したデザインです。

フジ日本が砂糖事業を通じて77年にわたり積み重ねてきた糖研究の知見と、独自製法で生み出した”腸内発酵100%”のサトウキビ由来イヌリンを核に据え、腸を起点に健康を考える次世代腸活ブランドとして生まれ変わります。

ブランドコンセプトは「腸からはじまる、しあわせな毎日を一人でも多くの方へ。」。

体の中からしっかり働きかけ、多面的な健康機能を通じて本物の実感と安心を届けることを目指しています。

ブランドの核心：77年の糖研究と独自製法

フジ日本の発酵性食物繊維イヌリンは、 日本食物繊維学会のルミナコイド素材エネルギー評価において”腸内発酵100%”と認定された素材です。

砂糖事業から蓄積した77年分の糖研究と独自製法が結びつくことで、サトウキビ由来の自然由来性と確かな機能性を両立させています。

発酵性食物繊維イヌリンは、腸内で発酵・分解されることで多面的なはたらきを発揮します。

忙しい毎日の中でも腸内環境を意識したい20〜40代の方が、日常の食事や飲みものに取り入れやすい形での商品展開を、2026年6月から本格的にスタートさせます。

新ブランドロゴに込めた想い

新ロゴのメインカラー「ワンダーピンク」は、腸からはじまる健康価値を色で表現したものです。

サブカラーの「ヘルシーグリーン」はサトウキビ由来イヌリンの自然由来性を象徴し、健康・生命力・ナチュラルさを視覚的に伝えます。

「やわらかさの中にある芯の強さ」という設計思想のもと、やさしく寄り添いながらも信頼されるブランドの佇まいを体現しています。

今後の展開と購入情報

リニューアル第一弾商品は2026年6月の発売を予定しており、同月には新ブランドサイトも公開される予定です。

詳細情報はブランド公式サイト（fnsugar.jp/shop）に順次掲載されます。

現在は公開準備中のため、続報を待つかたちになります。

腸活を科学的な視点で実践したい方、自然由来の素材にこだわる方にとって、サトウキビ由来イヌリン”腸内発酵100%”を掲げる『Inulina®（イヌリーナ）』の商品ラインアップは注目の選択肢になりそうです。

フジ日本の77年分の研究知見が、日々の腸活習慣を支える一助となることが期待されます。

フジ日本「Inulina®」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Inulina®』が採用しているイヌリンの原料は何ですか。

A. サトウキビ由来のイヌリンを採用しています。

独自製法で生み出され、 日本食物繊維学会のルミナコイド素材エネルギー評価で”腸内発酵100%”と評価されています。

Q. ブランドサイトはいつ公開されますか。

A. 2026年6月に公開予定です。

準備が整い次第、fnsugar.jp/shopにて詳細が案内されます。

Q. 「腸活」とはどのような取り組みですか。

A. 食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みです。

『Inulina®』はその腸活を発酵性食物繊維イヌリンでサポートするブランドとして位置づけられています。

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