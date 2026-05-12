ハイアット リージェンシー 東京ベイは、「仮面ライダーアギト」とコラボして「仮面ライダーアギトコラボルーム」や食事メニューを4月29日から5月31日まで提供する。

客室は大人のためのプレミアムノスタルジーをテーマに、仮面ライダーアギトの世界観を表現した。宿泊者にはオリジナルデザインのステンレスタンブラー、ロゴパーカー、メモスタンド、クリアカードをプレゼントするほか、一部アメニティもオリジナル仕様とした。

ザ ガーデン ブラッスリー＆バーでは、映画「アギトー超能力戦争ー」を題材にした杏仁豆腐ココアやピクルスサンドなどを取り入れたランチコース（4,000円から）・ディナーコース（6,000円から）と、仮面ライダーアギトバーニングフォームをイメージしたコラボカクテル（単品2,300円）を販売するほか、ノベルティとしてアクリルキーホルダーとコースターを用意した。

ルーフトップ バーでは、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスをイメージしたカクテル（各2,400円）を販売するほか、ノベルティとしてコースターを用意した。

また、仮面ライダーストアの出張所を設置し、仮面ライダーアギト25周年グッズなどを販売する。