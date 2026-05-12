北斗晶、息子たちからのプレゼントに感謝「母としてお祝いをしてもらいました」

タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。母の日に息子たちや孫からプレゼントをもらったことを明かした。

この日、北斗は「昨日10日は母の日でしたね」と切り出し「私は、今年も有難いことに実家の母も、九州の義母も元気でいてくれてるので..この年になっても、2人にお祝いをしてやれました」と報告。義母については「今年は卒寿 めでたい年です」とつづった。

続けて「娘としてのお祝いの後は..母としてお祝いをしてもらいました」と明かし、長男・健之介さんからは「お昼にお蕎麦をご馳走になりプレゼントに、欲しかったコーヒーメーカーをいただきました」と写真とともに報告。「うちのコーヒーメーカーぶっ壊れてしまったので、これは有難い」と喜びをつづった。

また、次男からはパンツをプレゼントされたことを明かすも「母ちゃんのウエストが太すぎて、パンパンだったのでサイズチェンジしてもらうことになりましたが…」とお茶目に告白。「次男坊よ。母ちゃんデブでごめんよ」とユーモアを交えてコメントした。

さらに、孫・寿々ちゃんからも花のぬいぐるみを贈られたといい「娘で母で（ばーちゃんだけど）有難い1日でした」と感謝をつづった。