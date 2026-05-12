「責務を背負う重圧たるや…」市川團十郎、子どもとのジムショット公開「ストイックに成長されるお二人」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月11日、自身のInstagramを更新。子どもたちとジムでトレーニングをする様子を公開しました。
【写真】トレーニングをする市川團十郎＆子どもたち
コメントでは「みんな頑張ってて、素敵です！」「家族でトレーニングも楽しそうですね」「パパの背中を見て、ストイックに成長されるお二人」「トレーニング良いですね お子様方もお父様と一緒に出来る環境も良いですね」「好きです」「責務を背負う重圧たるや…いつも頭が下がります」「麗禾ちゃん、勸玄くんパパと一緒にトレーニング頑張っていますね」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】トレーニングをする市川團十郎＆子どもたち
「家族でトレーニングも楽しそうですね」團十郎さんは「身体を動かす時間。後ろでは、子供達もそれぞれに、、今日も感謝」とつづり、ジムの鏡越しに撮影した自撮りショットを投稿。写真には團十郎さんの後ろでトレーニングする、長男と長女の姿も写っています。
家族ショットをたびたび公開自身のInstagramで、家族ショットをたびたび披露している團十郎さん。同日、別の投稿で公開した長男の写真には「一瞬、生前の麻央さんかと思ったら、勸玄くん 大きくなりましたね」「麻央ママにそっくりですね 優しい顔立ちですね」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)