「嘘だと言って…」DeNA電撃トレードにファン驚愕　エース捕手山本祐大がソフトバンクと2対1の交換トレード「松尾を育てようということか」「これはビックリ」

山本は扇の要としてチームを支えてきた（C）産経新聞社

ソフトバンクとDeNA両球団は5月12日、ソフトバンク尾形崇斗投手と井上朋也内野手、DeNAの山本祐大捕手による2対1の交換トレードを発表した。

山本は今季24試合でスタメン出場。DeNAを支える名捕手だっただけにファンの間でも衝撃が広がっている。

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独立リーグ滋賀から2017年ドラフト9位入団。着々と足場を固め、24年に108試合、25年は104試合に出場し、近年はDeNAの正捕手として投手陣をけん引してきた。

尾形は今季がプロ9年目。ここまで10試合に登板して0勝2敗、防御率3.00。最速159キロ右腕として知られる。

内野手の井上は2020年のドラフト1位入団。今季がプロ6年目。右の大砲候補として覚醒が期待されながら、チームではなかなか活躍の機会が得られなかった。

DeNAファンにとっては山本のトレード移籍に衝撃が広がっている。SNS上では「嘘だと言って…」「せっかく正捕手に育ったのに」「松尾を育てようということか」「これはビックリ」と様々な声が上がっている。

山本はトレードに関して球団に以下のコメントを寄せている。

「トレードの話を急に聞いて、驚きがあって、いろいろな感情が湧いてきているというのが正直な気持ちです。」「ここまで自分を成長させてくれた、球団、コーチ、スタッフの皆さんには本当に感謝しています。特に、佐野さん、東さん、秀悟（牧秀悟）の存在は大きく、共に切磋琢磨して戦ってこられたことには感謝しかありません。」