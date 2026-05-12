【無印良品】チョコ×ミントが和菓子に！ 新作「チョコミントまんじゅう」を徹底紹介
無印良品から、和と洋が融合した「チョコミントまんじゅう」が新発売。清涼感のあるミントと濃厚なチョコを、しっとりとしたおまんじゅうの食感で楽しめる、今だけの特別なスイーツです。
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
▼チョコミントまんじゅう（税込み390円）
1袋3個入りで、持ち運びやシェアに便利な個包装タイプです。冷蔵庫で冷やして食べると生地がしっとりとなじみ、ミントの清涼感をより一層強く感じられるためおすすめ。ユーザーからもチョコとミントの味がしっかり感じられる、と評判です。
▼チョコミントのチュイルサンド（税込290円）
チョコクランチ入りの薄焼き生地でミントチョコを挟んだ1品です。このほか、スティックケーキやドリンクタイプの「チョコミントラテ」なども併せて購入されており、セットで楽しむ「チョコミン党」（チョコミント好き）が急増しています。期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのミント菓子
3層仕立てのこだわり！ 冷やしてさらに爽快今回の新作は、ミントクリームとチョコあんをチョコ風味の生地で包み込んだぜいたくな3層構造。ミント度は「★1」と優しめの設定で、チョコミント初心者から上級者まで幅広く楽しめるバランスに仕上げられています。
1袋3個入りで、持ち運びやシェアに便利な個包装タイプです。冷蔵庫で冷やして食べると生地がしっとりとなじみ、ミントの清涼感をより一層強く感じられるためおすすめ。ユーザーからもチョコとミントの味がしっかり感じられる、と評判です。
一緒にチェックしたい！ 関連チョコミント菓子無印良品では、まんじゅう以外にも多彩なミントスイーツを展開中。サクサク食感のチュイルサンドや、冷やしておいしいロールケーキなど、気分に合わせて選べるラインナップが魅力です 。
▼チョコミントのチュイルサンド（税込290円）
チョコクランチ入りの薄焼き生地でミントチョコを挟んだ1品です。このほか、スティックケーキやドリンクタイプの「チョコミントラテ」なども併せて購入されており、セットで楽しむ「チョコミン党」（チョコミント好き）が急増しています。期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)