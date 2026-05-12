有村架純、日本茶カラーの華やかワンピースで登場 なかやまきんに君も緊張で「胸がムキムキ」
俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。
【全身ショット】肩出し！に日本茶カラーのワンピースで登場した有村架純
有村は、日本茶をイメージした華やかなグリーンのワンピースで登場。ノースリーブ姿でほっそりとした二の腕を披露し、「今日はよろしくお願いします」と爽やかな笑顔をみせた。
CM撮影の際には、植樹体験をしたという有村。現在の苗が育っている写真を改めてみて、「苗木たちがいまどんな風にそだっているのか見れて、緑いっぱいキレイに成長していっているのが嬉しいです」と語った。
さらに今回共演したなかやまきんに君の印象には、「このままでも面白い方」と褒めの言葉も。なかやまきんに君も有村との共演に「胸がムキムキしています」と緊張をみせつつも笑いをとっていた。
トークセッションの最後に有村は、生産者への応援メッセージも披露。「日本茶というのはとても身近なもので、自身もお茶を飲みながら育ってきた純日本人なので、日本独自の文化が守られて、継承されていくことを望んでいます」と話した。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。
【全身ショット】肩出し！に日本茶カラーのワンピースで登場した有村架純
有村は、日本茶をイメージした華やかなグリーンのワンピースで登場。ノースリーブ姿でほっそりとした二の腕を披露し、「今日はよろしくお願いします」と爽やかな笑顔をみせた。
CM撮影の際には、植樹体験をしたという有村。現在の苗が育っている写真を改めてみて、「苗木たちがいまどんな風にそだっているのか見れて、緑いっぱいキレイに成長していっているのが嬉しいです」と語った。
トークセッションの最後に有村は、生産者への応援メッセージも披露。「日本茶というのはとても身近なもので、自身もお茶を飲みながら育ってきた純日本人なので、日本独自の文化が守られて、継承されていくことを望んでいます」と話した。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。