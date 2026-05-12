松竹芸能は12日、ピン芸人の百瀬さつき（35）の結婚と第1子出産を発表した。23年に結婚しており、26年4月に第1子を出産したという。

百瀬も自身のインスタグラムで「私事で大変恐縮ではございますが、このたび新しい命を迎え先月末に出産いたしました。また、あわせてのご報告になりますが、結婚して三年になります」と発表。

「結婚については、妻ですという自己紹介に慣れるまで思いのほか時間がかかりこのタイミングでお伝えさせていただくことになりました」と、このタイミングでの発表となった事情を説明し「相手は社会で働く穏やかな人間です」とした。

また出産については「妊娠中は坐骨神経痛や肺塞栓症を発症し入院や治療にいそしむハイリスク妊婦として生活していたため隠居しておりましたが、多くの方に支えていただき無事に出産の日を迎えることができました。現在は母子共にとても元気に過ごしております」と報告した。

百瀬はコンビ「ガール座」を結成し、2014年にデビュー。19年にコンビ解散後はピン芸人として活動し、同年のNHK大河ドラマ「いだてん」に出演。女芸人No.1決定戦「THE W 2023」では準決勝に進出した。