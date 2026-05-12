日本銀行は１２日、４月２７、２８日の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。

政策委員からは、中東情勢が経済に与える影響は不透明だとしつつ、「次回以降の決定会合での利上げ判断は十分にあり得る」との見解が示されていたことがわかった。

日銀は昨年１２月の決定会合で政策金利を０・７５％程度に引き上げることを決め、その後は３会合連続で政策金利を据え置いた。４月会合では９人の政策委員のうち、審議委員の中川順子氏、高田創氏、田村直樹氏の３人が１・０％程度への利上げを求め、据え置きに反対していた。

４月会合では、原油価格の上昇が「エネルギー価格だけでなく、幅広い物価を押し上げる」などと物価の上振れリスクを指摘する発言が相次ぎ、インフレの抑制に向けて利上げが必要との指摘が多く出た。

一方、中東情勢の緊迫化が長引き、サプライチェーン（供給網）が混乱することになれば、日銀が重視する一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」を下押しする圧力が大きくなるとの発言があった。利上げが「雇用・生産などへの悪影響をもたらす」との声も上がった。