SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN

デビュー20周年というメモリアルイヤーを駆け抜け、約3年ぶりとなったワールドツアー「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」では世界17地域を巡り、各地の"E.L.F(ファンネーム)"を歓喜させたSUPER JUNIOR。

中でも、3月7日・8日に埼玉・ベルーナドームで開催された「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN」で沸き起こった熱気はまた格別だった。

そんな一夜の興奮を余すことなく記録し、さらに貴重な舞台裏の様子まで収めた番組が、"舞台裏映像付き永久保存版"として5月17日(日)にフジテレビTWOにて日本初放送される。日本最終公演(3月8日公演)の熱狂を追体験できるのはもちろん、バックステージでのメンバーの様子にも迫った本プログラムは、"E.L.F"にとって決して見逃せないひと時となるだろう。

SUPER JUNIORの人気が窺える熱狂！「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

SUPER JUNIORが長い歳月をかけて積み上げてきた"SUPER SHOW"は、アジアNo.1 マルチエンタテインメントグループとして活躍し続けてきたメンバーたちの魅力が凝縮された孤高のコンサートブランドだ。しかも今回は記念すべき10回目。改めて感じたその高いクオリティと、日本公演ならではの見どころを振り返ってみたい。

■"K.R.Y.(KYUHYUN、RYEOWOOK、YESUNG)"を中心とした美しい歌声と豊かな表現力..."20周年"を総括するセットリストも胸熱！

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

まずは、衰えることを知らないパフォーマンス力だ。"K-POPレジェンド"たるオーラを見せつけた登場シーンにまず胸が高まるが、大人数で魅せる迫力のダンスはもちろん、今回は"聴かせる力"にも改めて唸らされた。

ハートフルな「I Know」や日本オリジナル曲「Way」で響かせたハーモニーは、ドームの広大な空間を温かい感動で満たしていく。K-POP界でも屈指の歌唱力を誇るグループのボーカルライン"K.R.Y.(KYUHYUN、RYEOWOOK、YESUNG)"の存在感や、卓越したフェイクとロングトーンが牽引する楽曲のメリハリは、何度目の当たりにしても感情を揺さぶるものがある。その情感豊かな表現力は、キャリア20年を超えてもなお進化を続けていることを証明していた。

KYUHYUN／SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

RYEOWOOK／SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

YESUNG／SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

2005年にグループの幕開けを飾った「Super Junior05」のタイトル曲「Twins (Knock Out)」によるドラマティックなオープニングに始まり、20周年記念アルバム(12th Album)「Super Junior25」の収録曲など、キャリアを総括するセットリストには胸が熱くなるが、楽曲そのもののポテンシャルも、SUPER JUNIORは折り紙付きだ。

ライブ後半、最新曲「Express Mode」で加速したボルテージは、「Mr.Simple」「美人(Bonamana)」「SORRY, SORRY」と続く圧巻のメドレーで最高潮に達した。音のアレンジによって新鮮さが加わった楽曲もあり、豪華なメインディッシュが続くような"鉄板曲"の3連発は、最高にクールで高揚感に溢れていた。

さらに特筆すべきは、その構成の妙だ。楽曲の合間にはHEECHULによる鮮烈なドラムパフォーマンスが組み込まれ、そこへYESUNGの至高のソロ歌唱が続く。個々の才能が火花を散らしながら、グループとしての凄まじい一体感へとシームレスに繋がっていく流れは、彼らにしか作り出せない究極のエンターテインメントだ。

■"E.L.F"への感謝の気持ちも吐露...20周年を迎えたメンバーたちの想いやバックステージの様子に密着した日本版だけの"舞台裏映像"

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞(※写真はソウル・KSPO DOME公演) (C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

完璧なパフォーマンスの合間に見せる人間味溢れる姿も、SUPER JUNIORがこれほどまでに愛される理由だろう。序盤の挨拶やMCでは親しみやすい笑顔やユーモアを交えてトークを展開し、最後はステージを降りる瞬間まで"E.L.F"への深い感謝と愛を伝える。

今回、新たに追加される"舞台裏映像"には、リハーサルや幕が上がる直前のバックステージの様子、さらにはアンコール終了直後の衣装のままインタビューに答えるメンバーの姿も映し出される。20周年を迎えたメンバーたちの想いや、ファンへの感謝の気持ちが溢れたコメントの数々は必見だ。

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN 撮影：田中聖太郎写真事務所

この「SUPER SHOW 10」を経た後も、8月1日(土)・2日(日)には、LEETEUK＆HEECHULによるファンコンサート「2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN JAPAN」の開催が決定している。"83z"として親しまれ、絶対の信頼で結ばれた2人が、どのような化学反応を見せるのか。メモリアルイヤー後も、歩みを止めることなく走り続けるSUPER JUNIORから目が離せそうにない。

SUPER JUNIOR

文＝川倉由起子

放送情報

SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in JAPAN 舞台裏映像付き永久保存版

放送日時：2026年5月17日(日)20:00〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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