プロレスラーのフワちゃんが11日深夜放送のABCテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0・00）に出演。

5年前から山奥で生活する俳優・東出昌大が、都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、1泊2日の野営生活を行う。今回のゲストはフワちゃんと柔道家からプロレスラーに転身したウルフアロン。

暴言騒動で約1年3カ月の活動休止後、プロレスラーに転向。2人からは意外だと評され、フワちゃんは、「夢としてやりたいなっていうのは本心であったんですけど。どうしても禊（みそ）ぎって思われちゃうんじゃないかなっていうのがあった」と打ち明けた。

だが、「“自分の夢”ってウルフが始めてるのを見て、そうだよね、プロレスってやりたくて始めるもんだよね！だよね、だよね！って思った」と振り返った。本格的に練習や努力を始め「目標に向かって突き進んでいるのが、私は好きだし楽しいんだなって。夢と目標は私の人生に大事なもの」と断言した。

東出に「不安なかった？活動休止って」と問われると、「どうなってしまうんだろうってのはありましたけど。でもここからやるのは自分次第だなと思ったらちょっとワクワクもした。反省はしっかり続けて、新しい夢に向かって頑張れたらいいなと」と返した。

ウルフアロンは「反省はもう良くない？人間なんて生きてりゃ間違いを繰り返す。1回間違えたらもう終わり…って世の中になっちゃてる。そうなったら、更生する余地も学ぶ機会もない。おかしな話」と熱弁。フワちゃんは「私は全然反省するのみですけど、こうやって熱量込めて言ってくれるだけでもうれしい限りです」と感謝していた。