お笑いコンビ・タイムマシーン３号の山本浩司が１１日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で１３年間思い続けた女性タレントと再会した。

山本は「１３年ぐらい前に共通の友人通して知り合った」といい「タレントさんやってる方で今は熊本に帰られて。帰ってからもたまに会ったりして僕が一方的に好きで」と切り出した。

「テレビで言うのもなんですが何年か前に告白しました。熊本まで行って」とも言い、スタジオはどよめき。「２人でドライブして山の上。満天の星空だったんで、好きだって言いたくなって好きです、付き合って下さいって」と告白した状況も説明した。

その女性が今は熊本で活躍する渕上彩夏。告白したが「考える時間がほしい」と保留。その後きちんと「ごめんなさい、友達としてしか見られない」と断られたという。

スタジオにはその渕上が登場。「最初の頃はみんなでご飯を食べる楽しい友達だった」といいその後、「何度か告白されている。何回か」と告白は１度ではなかったことも暴露。山本は「いいでしょ、好きなんだから」と苦笑するも、渕上は「出会った人の中で１番楽しい。すごく優しい。でもそれ以上踏み出せない。紳士過ぎるのかな」とコメントしていた。