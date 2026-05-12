将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が激突する第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で現在対局中だ。注目の一戦は、後手番となった斎藤六段が横歩取りに誘導し、早くも激しい戦いへと突入した。

【中継】藤井六冠VS斎藤六段 注目の1回戦（生中継中）

伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。1回戦では、前王座の藤井竜王・名人と、伊藤王座の兄弟子でもある斎藤六段が激突している。

藤井竜王・名人にとっては王座奪還と七冠復帰を目指す大事な初戦。振り駒で後手番となった斎藤六段が横歩取りに誘導すると、藤井竜王・名人も強く応じて早々に大駒を総交換するなど、激戦へと突入している。

ABEMAの中継で解説を務める戸辺誠七段（39）は、「飛車交換してお互いに自陣に打ち合い、戦いが始まっているので、互角なのが少し不思議」と印象を語っていた。

注目の一戦を制し、2回戦進出を決めるのはどちらか。持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王・名人 ビーフとチキンのケバブ弁当

斎藤明日斗六段 特上にぎり、納豆巻き

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太竜王・名人 3時間22分（消費1時間38分）

斎藤明日斗六段 4時間39分（消費21分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）