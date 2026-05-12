【続・バツイチ息子は、狂ってた…】お金出したのに？「自立して」突然の宣告＜第6話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第6話 自立してほしい
【編集部コメント】
タダシさんがエミさんと結婚前提の交際をはじめてから1年が経ちました。その間、陽子さんはタダシさんのために高額なデート代やプレゼント代を出しつづけてきたようです。息子や自分の未来のためと思いながら、貴重な蓄えを削ってきたことでしょう。しかしタダシさんはいきなり「婿入りするから自立してほしい」と宣言。面倒を見るつもりも支援するつもりもないという冷酷な言葉を、いったい陽子さんはどう受け止めたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第6話 自立してほしい
【編集部コメント】
タダシさんがエミさんと結婚前提の交際をはじめてから1年が経ちました。その間、陽子さんはタダシさんのために高額なデート代やプレゼント代を出しつづけてきたようです。息子や自分の未来のためと思いながら、貴重な蓄えを削ってきたことでしょう。しかしタダシさんはいきなり「婿入りするから自立してほしい」と宣言。面倒を見るつもりも支援するつもりもないという冷酷な言葉を、いったい陽子さんはどう受け止めたのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子