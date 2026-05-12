最長飛距離308ヤードのドラコン女子プロが女子サッカーを観戦 応援する浦和レッズレディースの勝利に会心の笑顔！
身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は308ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。女子プロサッカー「WEリーグ」を観戦したことを投稿した。
【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！ 最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング
「女子サッカー楽しすぎた！！」「スポーツ最高！！！」と記すと、スタンドで満面の笑みを浮かべる写真を公開。この日、松浦が観戦したのは埼玉スタジアム2002で開催された浦和レッズレディースvs東京ヴェルディベレーザの一戦だ。松浦が着ているのは、この試合を観戦したサポーター先着1万名にプレゼントされたオリジナルのホッケーシャツ。クラブカラーのレッドで胸には大きく「URAWA」とプリントされている。ちなみに、この試合は松浦が声援を送るレッズが1−0で勝利。現在はWEリーグの2位につけている。松浦は古江彩佳、堀琴音らを輩出した滝川第二高校、松山英樹、佐伯三貴らを輩出した東北福祉大学というゴルフの名門校で腕を磨いてきた。現在はJPDA（日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロとして活躍している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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