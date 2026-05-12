お笑いタレント・なるみ（53）が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。後輩夫妻のなれそめをイジった。

この日は吉本新喜劇きってのおしどり夫婦として、2018年に結婚した吉本新喜劇の吉田裕＆前田真希がゲスト出演した。夫妻のなれそめについて、なるみが「あれ、ホンマなん？」と質問。妻・真希が「私がヒールを履いてて、凄い痛かったんです」と切り出すと、MCの岡村隆史は「うわ、“猟奇的な彼女”と一緒や」と、2001年に公開され大ヒットした韓国映画のタイトルを挙げた。

映画では、泥酔したヒロインのハイヒールと自分の靴を交換する、献身的な男性の姿が描かれているが、真希は「こんな人いない。こんな人がいたら素敵な人やから、絶対結婚しよう」と思っていたところ、吉田がまさかのその行動に。

「運動靴とヒールを替えてくれて、ヒールをあの映画のように…」と当時の感動を語る真希だったが、当の吉田は映画を「見てない」と主張。これになるみは「見てると思うねん」とニヤリ。「見てて、出番の合間に（ヒールに）細工をしてると思う。新喜劇の後輩にやらせて」と疑いの目を向け、笑いを誘っていた。