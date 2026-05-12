EXILE TAKAHIRO、パーティーの席でまさかの並び 両隣が大スター「どういう席なんだ（笑）」
EXILE TAKAHIROが12日、都内で行われた「ワークマン ZERO STAGEファンウェア新CM発表会」に橘ケンチ、EXILE TETSUYAとともに登場した。B'zの松本孝弘とのまさかの縁を明かした。
【全身ショット】涼しげ＆クールなコーディネートを見せたTAKAHIRO
「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。このたび、ファンウェアの新テレビCMを22日より放送することが決定した。
TAKAHIROは「EXILEは結構暑苦しいイメージがあると思うんですけど（笑）、今回は涼しげでクールなCMに仕上がったなとうれしく思っています」とにっこり。TETSUYAは「自分たちのライブでは火を使うことが多いので、本当にアツアツで（笑）。でも今回は涼しげな作品にしていただきました。たくさんの人に見ていただきたいなと思います」とアピールした。
CMにも使用されている今回のタイアップソング「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」について話が及ぶと、「僕たちにとって長く歌い継いできたシリーズで、豪華なコラボレーションができたありがたい機会。うれしいお話の点と点が線でつながったなと思います」と喜びを語った。
今回コラボしたB'zの松本孝弘とは、以前にとあるパーティーで会ったことがあるというTAKAHIRO。その際に初めて会ったそうだが、「会場で歌を披露させて頂いたんですけど、そのあと円卓に戻ったら、まさかの右隣がGLAYのTAKUROさんで、左隣が松本さんという…。どういう席なんだと（笑）。ステージが終わって緊張がほぐれるかなと思ったら円卓のほうが緊張しました」と打ち明けた。
続けて「そこで色んなお話しをさせていただいて、最後にもし何か機会があったらとご一緒させてくださいお話ししたら、こんなに早く叶うとは夢にも思わなかったので、言ってみるものだなと思いました」と縁を感じたエピソードを披露した。
【全身ショット】涼しげ＆クールなコーディネートを見せたTAKAHIRO
「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」は、ワークマンとLDH JAPANとのコラボプロジェクトとして昨年3月に誕生した新ブランド。このたび、ファンウェアの新テレビCMを22日より放送することが決定した。
CMにも使用されている今回のタイアップソング「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」について話が及ぶと、「僕たちにとって長く歌い継いできたシリーズで、豪華なコラボレーションができたありがたい機会。うれしいお話の点と点が線でつながったなと思います」と喜びを語った。
今回コラボしたB'zの松本孝弘とは、以前にとあるパーティーで会ったことがあるというTAKAHIRO。その際に初めて会ったそうだが、「会場で歌を披露させて頂いたんですけど、そのあと円卓に戻ったら、まさかの右隣がGLAYのTAKUROさんで、左隣が松本さんという…。どういう席なんだと（笑）。ステージが終わって緊張がほぐれるかなと思ったら円卓のほうが緊張しました」と打ち明けた。
続けて「そこで色んなお話しをさせていただいて、最後にもし何か機会があったらとご一緒させてくださいお話ししたら、こんなに早く叶うとは夢にも思わなかったので、言ってみるものだなと思いました」と縁を感じたエピソードを披露した。