◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席も好機で内野ゴロに倒れた。

0−1の3回1死二塁と一打同点の好機で第2打席を迎え、相手先発・マクドナルドに2球で追い込まれたもののファウル、ボールで粘った。ただ、6球目の外角シンカーを打たされ、ボテボテのニゴロ。またしても快音は響かなかった。

次打者でこの日、復帰したばかりのベッツも空振り三振に倒れ、ドジャースは無死二塁の好機で無得点に終わった。

初回の第1打席は相手右腕の初球、低めシンカーを積極的に狙ったが、一ゴロだった。

大谷は打者としては前日10日（同11日）まで40試合で打率・241、6本塁打、16打点。前日のブレーブス戦では4打数無安打に終わり、ロバーツ監督が「速球に少し差し込まれている。ベルト付近の球、通常なら彼がセンターから逆方向に打ち返す球に対して、少し遅れて、下から入っているように見える。つまり、単純に遅れているということ」と不調の要因を分析した。

この日の試合前には今季3度目となるグラウンドでのフリー打撃を敢行。不振脱却へ一心不乱にバットを振り込んだ。

4月26日（同27日）のカブス戦以来、11試合ぶりとなる7号本塁打に期待がかかる。