現在、サッカー日本代表の主力を担うのが「東京五輪世代」。

過去最強との呼び声高い世代が、開幕まで１か月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む。東京五輪世代の小川航基（２８）（ＮＥＣナイメヘン）が読売新聞のインタビューに応じ、１５日のＷ杯メンバー発表を前にした心境を明かした。

４月１９日のオランダ杯決勝。０―３の後半途中、出番が巡ってきた。ピッチに入った直後、ＣＫの落下地点にいち早く入り、頭でボールをたたきつけた。ゴールネットを揺らすのを確認すると、両手を広げて雄たけびを上げた。

３月の代表の英国遠征では思うようなアピールができず、クラブでも出番が減っていた。東京五輪、前回Ｗ杯とメンバー入りを逃しただけに、今回のＷ杯にかける思いは強い。さらに代表入りが確実と言えない立場にいることは自覚しているから、最近は「焦りと、ドキドキと、ワクワクが入り乱れている」という。

そういう中でゴールを挙げ、再確認したことがある。「途中から出て点が取れるのは自分の強み」。代表では上田がエースに君臨するが、Ｗ杯では、劣勢を打開する一発が求められる展開もあるだろう。１メートル８６の高さを生かしたヘディングは武器で、「そこだけを目指すと言ってもいいぐらいで、見失ってはいけない」と自身に言い聞かせる。

堂安や三笘ら先を行く同世代の背中を懸命に追いかけてきた。反骨心を燃やし、牙を研ぎ続けてきたストライカーは、こう断言する。「僕が一番、点を取る自信はある」（細田一歩）