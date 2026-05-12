山下リオ「俳優を始めて20年」13歳当時の写真を公開「大人っぽい」「変わらない美貌すぎてびっくり」の声

山下リオ「俳優を始めて20年」13歳当時の写真を公開「大人っぽい」「変わらない美貌すぎてびっくり」の声