山下リオ「俳優を始めて20年」13歳当時の写真を公開「大人っぽい」「変わらない美貌すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の山下リオが5月11日、自身のInstagramを更新。13歳当時の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「変わらない美貌すぎてびっくり」13歳当時の写真
山下は「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！」とつづり、桜の花の前で、セーラー服に身を包み、三つ編みでカメラをニッコリと見つめる写真を投稿。「写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました。若いわねー」と記している。最後に「20周年もただの通過点であり、まだまだ俳優人生はつづきます。人間としても俳優としても、もっと成長できるよう努めます。今後ともよろしくお願いいたします」と決意を表明している。
この投稿には「おめでとうございます」「可愛い子」「大人っぽい13歳ですね」「完成されてる」「今も変わらない美しさ」「変わらない美貌すぎてびっくり」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳Netflix版恋リア出演者「変わらない美貌すぎてびっくり」13歳当時の写真
◆山下リオ、デビュー当時13歳の写真を公開
山下は「撮影の日々ですっかり忘れていましたが、5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！」とつづり、桜の花の前で、セーラー服に身を包み、三つ編みでカメラをニッコリと見つめる写真を投稿。「写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました。若いわねー」と記している。最後に「20周年もただの通過点であり、まだまだ俳優人生はつづきます。人間としても俳優としても、もっと成長できるよう努めます。今後ともよろしくお願いいたします」と決意を表明している。
◆山下リオの13歳写真に反響
この投稿には「おめでとうございます」「可愛い子」「大人っぽい13歳ですね」「完成されてる」「今も変わらない美しさ」「変わらない美貌すぎてびっくり」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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